Капитан «Вегаса» Марк Стоун пропустит четвёртый матч серии с «Анахаймом» из-за травмы

Нападающий и капитан «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун из-за травмы не примет участия в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс», который пройдёт в ночь на 11 мая на льду калифорнийской команды. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера «рыцарей» Джона Тортореллу.

Отметим, что из-за повреждения, характер которого не разглашается, канадец пропустил второй и третий периоды третьего матча, который «Вегас» выиграл со счётом 6:2. Сообщается, что место Стоуна в составе займёт Брэндон Саад.

В текущем плей-офф на счету 33-летнего Стоуна 7 (3+4) очков в девяти матчах. Он защищает цвета команды из Невады с сезона-2018/2019.

Напомним, на данный момент «Вегас» ведёт в серии со счётом 2-1.