Карпухин: с точки зрения физиологии у нас преимущество, человеческий организм ограничен

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался об эмоциональном и физиологическом факторах в преддверии финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

– «Локомотив» теперь на куражных эмоциях после невероятного полуфинала. Сложно будет остановить такую команду?

– Это финал, тут может произойти всё что угодно. Конечно, они наверняка на эмоциональном подъёме, но это не должно нас сейчас как-то вообще волновать или беспокоить, мы должны акцентировать внимание не на сопернике в первую очередь, а на себе, своей игре и своих действиях. Думать в первую очередь о себе. А в каких кондициях, с каким настроем и эмоциональном состоянии соперник, нам, по существу, всё равно.

– Вечная дилемма, что лучше, быть в игровом тонусе или отдыхать?

– Вот сейчас как раз и увидим, узнаем. Тут палка о двух концах, с точки зрения физиологии я думаю, что преимущество у нас, человеческий организм в любом случае ограничен в своих ресурсах, поэтому это должно сказаться, ребята отдыхали меньше, мы побольше. Посмотрим, как всё будет, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.