Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 10 мая 2025 года

В воскресенье, 10 мая, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф МХЛ на 10 мая 2026 года:

МХК «Спартак» — «Авто» — 5:4.

Пары 1/2 финала Кубка Харламова:

МХК «Локо» — «Чайка», счёт в серии — 4-2;
МХК «Спартак» — «Авто», счёт в серии — 4-3.

Таким образом, в финале Кубка Харламова встретятся МХК «Спартак» и МХК «Локо». Финальная серия начнётся 14 мая в Ярославле и пройдёт до четырёх побед. Отметим, что для красно-белых это второй финал МХЛ подряд. Именно они являются действующими обладателями Кубка Харламова. МХК «Локо» в последний раз доходил до финала в сезоне-2023/2024, однако уступил трофей «СКА-1946».

