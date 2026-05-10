Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 10 мая 2026 года

Сегодня, 10 мая, состоялся один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей 1/2 финала ВХЛ на 10 мая 2026 года:

«Химик» – «Металлург» Новокузнецк — 4:2.

Пары 1/2 финала:

«Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск, счёт в серии — 2-4.

«Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск, счёт в серии — 3-2.

Таким образом, «Химик» стал первым финалистом турнира. Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

В сезоне-2024/2025 ВХЛ обладателем Кубка чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.