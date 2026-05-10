Карпухин — о серии «Авангарда» и «Локомотива»: сидел и думал, какой соперник лучше

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин заявил о том, что не имел предпочтений относительно того, с кем играть в финале Кубка Гагарина — «Локомотивом» или «Авангардом».

– Завершение серии «Локомотива» и «Авангарда» смотрели вместе, всей командой?
– Там были поздние игры, собираться неудобно было бы, так что смотрели каждый у себя дома.

– С какими эмоциями в таком случае смотрели? Наверняка удивились результату.
– Просто с интересом наблюдал, сидел и думал какой же соперник будет лучше для нас и понимал, что это сложно выбирать. Обе команды очень хорошие и сильные, кто бы из них не вышел в финал – легко не будет, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

