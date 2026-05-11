Капризов: если ты хоккеист, ты думаешь о хоккее каждый день

Капризов: если ты хоккеист, ты думаешь о хоккее каждый день
Звёздный российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как провёл три выходных между второй и третьей игрой серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «лавин».

«Если ты хоккеист, мне кажется, ты думаешь о хоккее каждый день», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

При этом форвард признался, что после двух первых матчей в Денвере его мысли были не самыми лёгкими.

«Да, особенно когда ты проигрываешь два матча в гостях. Ты просто думаешь о том, как обыграть этих парней в следующей игре», — добавил россиянин.

В текущем плей-офф на счету 29-летнего Капризова 14 (4+10) очков в девяти матчах. Он возглавляет таблицу бомбардиров текущего Кубка Стэнли.

Третий матч серии между «Миннесотой» и «Колорадо» пройдёт 12 мая на домашней арене «Уайлд».

