Карпухин рассказал о совместном походе с игроками «Ак Барса» в баню

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о том, как команда восстанавливалась после победы в серии с магнитогорским «Металлургом» (4-1).

– Все мысли сейчас уже только о финале, эмоции от серии с «Металлургом» уже в прошлом?

– Конечно, серия закончилась и уходит в историю. Как только проходишь одного соперника, день выдыхаешь и готовишься к следующему сопернику, ждёшь новую цель.

– Чем занимались в свободное время? По соцсетям видел, что ходили в баню.

– У нас было командное мероприятие, дружно пошли в баню все вместе на следующий день. Хорошо попарились, восстановились, дальше ждём трудовые будни.

– Иностранцы спрашивали о традициях русской бани? Было своеобразное посвящение?

– Нет, ничего такого, они всё-таки не первый сезон уже играют в КХЛ, так что в курсе что у нас и как. Просто хотели провести время в удовольствие, прийти, попариться, хорошо отдохнуть, душой и телом, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.