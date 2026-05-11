Карпухин рассказал о совместном походе с игроками «Ак Барса» в баню
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о том, как команда восстанавливалась после победы в серии с магнитогорским «Металлургом» (4-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
03 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Пустозёров (Кателевский) – 03:30 (5x5)     1:1 Барак (Орехов, Ткачёв) – 06:01 (5x4)     1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов) – 11:13 (5x5)     2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 44:25 (5x5)     2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко) – 50:42 (5x5)     3:3 Орехов (Пресс) – 58:07 (5x5)     3:4 Барабанов (Лямкин) – 69:16 (5x5)    

– Все мысли сейчас уже только о финале, эмоции от серии с «Металлургом» уже в прошлом?
– Конечно, серия закончилась и уходит в историю. Как только проходишь одного соперника, день выдыхаешь и готовишься к следующему сопернику, ждёшь новую цель.

– Чем занимались в свободное время? По соцсетям видел, что ходили в баню.
– У нас было командное мероприятие, дружно пошли в баню все вместе на следующий день. Хорошо попарились, восстановились, дальше ждём трудовые будни.

– Иностранцы спрашивали о традициях русской бани? Было своеобразное посвящение?
– Нет, ничего такого, они всё-таки не первый сезон уже играют в КХЛ, так что в курсе что у нас и как. Просто хотели провести время в удовольствие, прийти, попариться, хорошо отдохнуть, душой и телом, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

