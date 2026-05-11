Шведский защитник московского «Динамо» Фредрик Классон внесён в базу сайта «Миротворец»*

Шведский защитник московского «Динамо» Фредрик Классон внесён в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

В феврале Классон успешно перенёс операцию в Екатеринбурге. 13 февраля защитник получил повреждение и был вынужден досрочно покинуть площадку. После дополнительного обследования у игрока диагностировали серьёзную травму нижней части тела, из-за которой его поместили в список травмированных до 31 мая 2026 года.

33-летний игрок сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 50 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при показателе полезности «-5». Всего на счету Классона 276 игр и 53 (9+44) очка в КХЛ.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

