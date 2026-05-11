Главная Хоккей Новости

Тейдж Томпсон забил пятый самый быстрый гол «Баффало» в истории Кубка Стэнли

Тейдж Томпсон забил пятый самый быстрый гол «Баффало» в истории Кубка Стэнли
В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Баффало Сэйбрз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Перерыв
1 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Далин) – 00:53     1:1 Ньюхук (Эванс) – 15:31    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. За «Баффало» шайбу на 53-й секунде матча забросил Тейдж Томпсон.

Томпсон забросил шайбу на 53-й секунде матча, что стало пятым самым быстрым голом с начала игры в истории клуба в плей-офф. Ранее быстрее отличались только Дерек Рой (9-я секунда, 4-й матч финала конференции 2007 года), Хенрик Таллиндер (33-я секунда, 5-й матч полуфинала конференции 2006 года), Майк Грир (35-я секунда, 1-й матч полуфинала конференции 2006 года) и Кёртис Браун (37-я секунда, 5-й матч полуфинала конференции 1999 года).

