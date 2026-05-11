Тейдж Томпсон забил пятый самый быстрый гол «Баффало» в истории Кубка Стэнли

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Баффало Сэйбрз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. За «Баффало» шайбу на 53-й секунде матча забросил Тейдж Томпсон.

Томпсон забросил шайбу на 53-й секунде матча, что стало пятым самым быстрым голом с начала игры в истории клуба в плей-офф. Ранее быстрее отличались только Дерек Рой (9-я секунда, 4-й матч финала конференции 2007 года), Хенрик Таллиндер (33-я секунда, 5-й матч полуфинала конференции 2006 года), Майк Грир (35-я секунда, 1-й матч полуфинала конференции 2006 года) и Кёртис Браун (37-я секунда, 5-й матч полуфинала конференции 1999 года).