Владимир Крикунов ответил на вопрос, видит ли он фаворита в финале Кубка Гагарина – 2026
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос о фаворите финала текущего розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом».
— Кого вы считаете фаворитом в финальной серии?
— 50 на 50. «Ак Барс» очень резко прибавил в плей-офф, начал забивать, Билялов в воротах играет здорово. Ярославль — прошлогодний чемпион, ещё и два таких матча в полуфинале с «Авангардом» вытащено! Проигрывали в две шайбы, без вариантов, но в итоге забрали серию. Подобные вещи всегда закаляют морально, особенно когда забираешь седьмой матч, – сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.
