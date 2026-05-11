Главная Хоккей Новости

Крикунов назвал сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса» перед финалом плей-офф КХЛ

Крикунов назвал сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса» перед финалом плей-офф КХЛ
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал сильные стороны финалистов текущего розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Назовите главные сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса».
— «Локомотив» — это системная команда, очень ровная во всех линиях: от вратаря до нападающих. Всё чётко, стабильно, отработано до мелочей. На мой взгляд, Хартли немножко перестроил команду после Никитина: Игорь много внимания уделял обороне. Не сказать, что это был совсем уж закрытый хоккей, но «Локомотив» выглядел организованно, мало пропускал, а своё всегда забивал.

«Ак Барс» начал играть очень стабильно, много забивает, показывает хорошую результативность. Но в то же время может выиграть со счётом 1:0. Казань — это закалённый боец в плей-офф. Плюс не будем забывать, что советниках есть Зинэтула Билялетдинов. Опытный человек, который помогает тренерскому штабу, консультирует его. «Ак Барс» сейчас заиграл словно при Билялетдинове. Правда, нет такого звена и людей, которые на 100% решат в большинстве: Зиновьева, Морозова, Зарипова, Капанена. Зато сейчас у казанцев все четыре тройки могут забить. Не знаешь, от кого ждать опасности. Будет интереснейшая серия! — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.

«Для нас больших секретов в системе «Локомотива» нет». Карпухин из «Ак Барса» — о финале
