Крикунов назвал сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса» перед финалом плей-офф КХЛ

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал сильные стороны финалистов текущего розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом».

— Назовите главные сильные стороны «Локомотива» и «Ак Барса».

— «Локомотив» — это системная команда, очень ровная во всех линиях: от вратаря до нападающих. Всё чётко, стабильно, отработано до мелочей. На мой взгляд, Хартли немножко перестроил команду после Никитина: Игорь много внимания уделял обороне. Не сказать, что это был совсем уж закрытый хоккей, но «Локомотив» выглядел организованно, мало пропускал, а своё всегда забивал.

«Ак Барс» начал играть очень стабильно, много забивает, показывает хорошую результативность. Но в то же время может выиграть со счётом 1:0. Казань — это закалённый боец в плей-офф. Плюс не будем забывать, что советниках есть Зинэтула Билялетдинов. Опытный человек, который помогает тренерскому штабу, консультирует его. «Ак Барс» сейчас заиграл словно при Билялетдинове. Правда, нет такого звена и людей, которые на 100% решат в большинстве: Зиновьева, Морозова, Зарипова, Капанена. Зато сейчас у казанцев все четыре тройки могут забить. Не знаешь, от кого ждать опасности. Будет интереснейшая серия! — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартует завтра, 11 мая, в Ярославле.