Передача Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Баффало» и выйти вперёд в серии

Завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук (дважды), Коул Кофилд, Захари Болдюк, Юрай Слафковски и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.

За «Баффало» забивали Тейдж Томпсон и Расмус Далин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля»

Следующий матч между командами состоится 13 мая.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».