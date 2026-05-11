Передача Демидова помогла «Монреалю» обыграть «Баффало» и выйти вперёд в серии
Завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
0:1 Томпсон (Далин) – 00:53 1:1 Ньюхук (Эванс) – 15:31 2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 26:05 (pp) 3:1 Болдюк (Велено, Каррье) – 30:43 4:1 Слафковски (Хатсон, Кофилд) – 32:17 (pp) 4:2 Далин (Томпсон, Доун) – 34:46 (pp) 5:2 Дак (Тексье, Дано) – 48:46 6:2 Ньюхук (Судзуки, Эванс) – 55:14
В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук (дважды), Коул Кофилд, Захари Болдюк, Юрай Слафковски и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.
За «Баффало» забивали Тейдж Томпсон и Расмус Далин.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля»
Следующий матч между командами состоится 13 мая.
В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
