Главная Хоккей Новости

Дорофеев вырвался в лидеры гонки снайперов Кубка Стэнли среди россиян, обойдя Капризова

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел в лидеры снайперской гонки среди россиян в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Перерыв
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеннеке (Киллорн, Готье) – 08:43 (pp)     1:1 Дорофеев (Марнер) – 10:22 (pp)     2:1 Гранлунд (Вьель) – 15:25     2:2 Хауден (Карлссон, Марнер) – 24:04     3:2 Киллорн (Готье, Сеннеке) – 37:58 (pp)    

Нападающий забросил шайбу в текущем матче против «Анахайм Дакс» и довёл свой счёт до пяти голов в плей-офф. Таким образом, Дорофеев обошёл форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, у которого четыре шайбы.

Третье место среди российских снайперов делят форварды «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин и «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв — у обоих по три гола. По две шайбы забросили Артемий Панарин, Евгений Малкин и Владимир Тарасенко.

После двух периодов матча «Вегаса» с «Анахаймом» — «Дакс» ведут со счётом 3:2.

