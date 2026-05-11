Дорофеев вырвался в лидеры гонки снайперов Кубка Стэнли среди россиян, обойдя Капризова

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев вышел в лидеры снайперской гонки среди россиян в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Нападающий забросил шайбу в текущем матче против «Анахайм Дакс» и довёл свой счёт до пяти голов в плей-офф. Таким образом, Дорофеев обошёл форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, у которого четыре шайбы.

Третье место среди российских снайперов делят форварды «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин и «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв — у обоих по три гола. По две шайбы забросили Артемий Панарин, Евгений Малкин и Владимир Тарасенко.

После двух периодов матча «Вегаса» с «Анахаймом» — «Дакс» ведут со счётом 3:2.

