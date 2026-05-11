Крикунов: Исаев изначально сильнее Билялова, но нынче Тимур играет на его уровне

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о грядущем финале плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Фактор Александра Радулова может стать решающим в серии?
— Он сильный хоккеист, но «Ак Барс» тоже непростая команда. Могут, например, перекрыть его, закрыть его звено, кто-то возьмёт на себя эту ответственность. Посмотрим, как будет.

— Кто из лидеров «Ак Барса» должен брать инициативу в свои руки?
— У Казани много хороших и достойных ребят. Сильный состав, они шли к этому, подбирали людей. Тот же Анвар многое перенёс: команда прыгала по турнирной таблице регулярного чемпионата то вверх, то вниз. Зато в плей-офф «Ак Барс» преобразился. Сейчас всё очень стабильно, это совсем другая команда, её не лихорадит.

— Кто из вратарей, на ваш взгляд, сильнее: Даниил Исаев или Тимур Билялов?
— Исаев немножко посильнее изначально, но Билялов, повторюсь, сейчас выглядит очень уверенно. В чемпионате мог запустить, а в плей-офф успевает всё перекрыть и поймать. Тимур нынче играет на уровне Даниила, – сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

