Крикунов — о решающей серии КХЛ: очень ровно, чемпионами заслужили стать и те и другие

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о предстоящей серии финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом».

— Многие отмечают именно четвёртое звено «барсов».

— Вы же знаете, как говорят в НХЛ: кубки выигрывают третьи-четвёртые звенья. Они должны максимально помогать лидерам. Вот у «Локомотива», пока Шалунов и Радулов не взяли инициативу в свои руки, никто не мог забить в нужный момент. Хорошо, что потом те же Берёзкин и Сурин начали просыпаться. Все четыре звена, вся команда должна работать как единый механизм для достижения цели.

— Нынешняя Казань созрела для четвёртого Кубка Гагарина или Ярославль заслужил второй титул подряд?

— Тут всё очень ровно. Чемпионами заслужили стать и те и другие, – сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Первый матч финальной серии состоится уже сегодня в Ярославле в 14:30 по московскому времени.