Анахайм Дакс — Вегас Голден Найтс, результат матча 11 мая 2026, счёт 4:3, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Анахайм» обыграл «Вегас» и сравнял счёт в серии. У Дорофеева — гол
В ночь с 10 на 11 мая на льду «Хонда-центра» в американском Анахайме завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеннеке (Киллорн, Готье) – 08:43 (pp)     1:1 Дорофеев (Марнер) – 10:22 (pp)     2:1 Гранлунд (Вьель) – 15:25     2:2 Хауден (Карлссон, Марнер) – 24:04     3:2 Киллорн (Готье, Сеннеке) – 37:58 (pp)     4:2 Мур (Готье, Целльвегер) – 43:43     4:3 Гертл (Марнер, Айкел) – 58:56    

В составе хозяев забитыми голами отметились канадские форварды Беккетт Сеннеке и Алекс Киллорн, финский нападающий Микаэль Гранлунд и американский защитник Иэн Мур.

В составе гостей заброшенными шайбами отличились канадский форвард Бретт Хауден, чешский нападающий Томаш Гертл. На счету россиянина Павла Дорофеева также забитый гол.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

