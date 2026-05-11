«Анахайм» обыграл «Вегас» и сравнял счёт в серии. У Дорофеева — гол
Поделиться
В ночь с 10 на 11 мая на льду «Хонда-центра» в американском Анахайме завершился четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Анахайм Дакс» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеннеке (Киллорн, Готье) – 08:43 (pp) 1:1 Дорофеев (Марнер) – 10:22 (pp) 2:1 Гранлунд (Вьель) – 15:25 2:2 Хауден (Карлссон, Марнер) – 24:04 3:2 Киллорн (Готье, Сеннеке) – 37:58 (pp) 4:2 Мур (Готье, Целльвегер) – 43:43 4:3 Гертл (Марнер, Айкел) – 58:56
В составе хозяев забитыми голами отметились канадские форварды Беккетт Сеннеке и Алекс Киллорн, финский нападающий Микаэль Гранлунд и американский защитник Иэн Мур.
В составе гостей заброшенными шайбами отличились канадский форвард Бретт Хауден, чешский нападающий Томаш Гертл. На счету россиянина Павла Дорофеева также забитый гол.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2.
Комментарии
- 11 мая 2026
-
08:20
-
08:00
-
07:34
-
06:34
-
05:04
-
02:49
-
01:33
-
00:12
-
00:00
- 10 мая 2026
-
23:33
-
23:27
-
23:04
-
22:42
-
22:33
-
21:59
-
21:42
-
21:33
-
21:02
-
20:44
-
20:24
-
20:10
-
19:50
-
19:29
-
19:18
-
18:51
-
18:26
-
18:10
-
17:48
-
17:26
-
17:10
-
16:56
-
16:31
-
16:17
-
15:48
-
15:26