В ночь на 11 мая прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей 1/4 финала плей-офф НХЛ на 11 мая 2026 года:
«Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз» — 6:2;
«Анахайм Дакс» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3.
Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:
Западная конференция:
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2-1;
«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 2-2.
Восточная конференция:
«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 4-0;
«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 1-2.
Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».