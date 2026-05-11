Результаты матчей 1/4 финала плей-офф НХЛ на 11 мая 2026 года

В ночь на 11 мая прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз» — 6:2;

«Анахайм Дакс» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3.

Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2-1;

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 2-2.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 4-0;

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 1-2.

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз».