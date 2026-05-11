Сегодня, 11 мая, состоится первый матч серии финала Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание финала Кубка Гагарина на 11 мая (время московское):

14:30. «Локомотив» — «Ак Барс».

Победитель определится по итогам минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».