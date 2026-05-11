В «Авангарде» прокомментировали поражение от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о поражении команды от «Локомотива» в 1/2 финала Кубка Гагарина этого сезона. Счёт в серии — 4-3 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«Тяжёлый эмоциональный момент для всех в клубе. Мы сделали шаг вперёд, выступили хорошо в регулярке, радовали болельщиков и себя. Но плей-офф оставил осадок. И не потому, что против нас был чемпион, а сама серия складывалась так, что всё было близко, рядом, и поэтому поражение в полуфинале оказалось таким горьким. Где-то удача отвернулась от нас. Будем работать и становиться сильнее, чтобы порадовать всю организацию и болельщиков другим результатом», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

