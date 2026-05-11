В «Авангарде» прокомментировали поражение от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о поражении команды от «Локомотива» в 1/2 финала Кубка Гагарина этого сезона. Счёт в серии — 4-3 в пользу ярославцев.

«Тяжёлый эмоциональный момент для всех в клубе. Мы сделали шаг вперёд, выступили хорошо в регулярке, радовали болельщиков и себя. Но плей-офф оставил осадок. И не потому, что против нас был чемпион, а сама серия складывалась так, что всё было близко, рядом, и поэтому поражение в полуфинале оказалось таким горьким. Где-то удача отвернулась от нас. Будем работать и становиться сильнее, чтобы порадовать всю организацию и болельщиков другим результатом», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.