В «Авангарде» прокомментировали поражение от «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина
Поделиться
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о поражении команды от «Локомотива» в 1/2 финала Кубка Гагарина этого сезона. Счёт в серии — 4-3 в пользу ярославцев.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)
«Тяжёлый эмоциональный момент для всех в клубе. Мы сделали шаг вперёд, выступили хорошо в регулярке, радовали болельщиков и себя. Но плей-офф оставил осадок. И не потому, что против нас был чемпион, а сама серия складывалась так, что всё было близко, рядом, и поэтому поражение в полуфинале оказалось таким горьким. Где-то удача отвернулась от нас. Будем работать и становиться сильнее, чтобы порадовать всю организацию и болельщиков другим результатом», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
09:49
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:34
-
06:34
-
05:04
-
02:49
-
01:33
-
00:12
-
00:00
- 10 мая 2026
-
23:33
-
23:27
-
23:04
-
22:42
-
22:33
-
21:59
-
21:42
-
21:33
-
21:02
-
20:44
-
20:24
-
20:10
-
19:50
-
19:29
-
19:18
-
18:51
-
18:26