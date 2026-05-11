«Локомотив» — «Ак Барс»: во сколько начало матча финала Кубка Гагарина, где смотреть
Сегодня, 11 мая, состоится первый матч серии финала Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. В качестве главных арбитров выступят Сергей Беляев и Денис Наумов. Матч начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)
Победитель определится по итогам минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая.
При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).
