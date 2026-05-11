«Локомотив» — «Ак Барс»: во сколько начало матча финала Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 11 мая, состоится первый матч серии финала Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. В качестве главных арбитров выступят Сергей Беляев и Денис Наумов. Матч начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

Победитель определится по итогам минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая.

При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).