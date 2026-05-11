Главная Хоккей Новости

«Все работали не покладая рук». Буше — о вылете «Авангарда» из Кубка Гагарина

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении команды от «Локомотива» в 1/2 финала Кубка Гагарина этого сезона. Счёт в серии — 4-3 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«Считаю, что эмоции поутихнут и есть возможность оглянуться назад. Мы побили многие рекорды, я рад видеть, что наши хоккеисты серьёзно выросли и по отдельности, и как коллектив. Мы понимали, что нам необходимо улучшаться, и мы это реализовали. Пришло много новичков в команду, все в клубе работали не покладая рук. Все хотят побеждать, но это нужно заслужить своей работой. Мы строили команду с первого дня, но необходимо продолжать работу дальше. Много хороших историй в этом сезоне, поэтому я не хочу зацикливаться на этом обидном поражении в полуфинале. Нельзя просто взять и перечеркнуть всё, что было до этого. Порой нам не хватало удачи, где-то не хватало сантиметров, и буквально четырёх-пяти шагов в каких-то моментах не хватило, чтобы всё было немного иначе. Но я предвкушаю наши действия, следующий сезон. Горечь поражения есть, но мне обидно за игроков, которые буквально жертвовали собой, играли через боль и с тяжёлыми травмами, а ведь мы играли с очень силовыми соперниками. На следующий сезон нам нужно усиливать коллектив ребятами, которые будут выдерживать силовую борьбу и противостоять таким соперникам, как «Локомотив», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

