Буше прокомментировал своё высказывание о недостатке глубины состава «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал своё высказывание о недостатке глубины состава омской команды. Напомним, «Авангард» проиграл «Локомотиву» в 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Мои слова о недостатке глубины состава? Важно, о какой глубине состава мы говорим. У «Локомотива» классными игроками пронизан весь состав, нам тоже важно качество. Если сравнивать наши команды, то их коллектив строится пять лет, нашему — полтора года. Стоит ли сравнивать? Чудеса в спорте не случаются, нужно время, чтобы выстроить коллектив, чтобы была сыгранность и слаженность. Нам посчастливилось иметь классных лидеров, но даже в НХЛ есть ряд команд, которые ничего не могут выиграть, хотя долго строятся. Мы подбираемся к уровню «Локомотива», но ещё не подобрались, нужно время. Поражение в прошлом плей-офф и сейчас для меня совершенно разные вещи.

Доволен, что мы не были полностью уставшими по окончании серии, уже «Локомотиву» пришлось прилагать усилия, чтобы возвращаться в игру. Для меня это показатель роста нашей команды», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

