«Возможны обмены». В «Авангарде» ответили на вопрос о продлении контрактов с игроками

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что некоторые лидеры команды ждут улучшенных контрактов. Напомним, «Авангард» проиграл «Локомотиву» в 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Ряд лидеров «Авангарда» ждёт повышения контрактов, так что возможны большие обмены (смеётся)», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В регулярном чемпионате «Авангард» занял первое место в своём дивизионе и гарантировал участие в плей-офф. По показателю заброшенных шайб (115) омичи занимали третье место в лиге, а по числу пропущенных шайб входили в топ-5. В плей-офф «Авангард» последовательно обыграл «Нефтехимик» (3-1) и ЦСКА (4-2), выйдя в полуфинал.