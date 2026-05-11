Генменеджер «Авангарда»: нам нужны точечные изменения, революций не хочется

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о планах клуба по комплектации состава перед новым сезоном КХЛ. Напомним, «Авангард» проиграл «Локомотиву» в 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Не хочется революций, мы на том этапе, когда нужны точечные изменения. Мы увидели, какие позиции нуждаются в усилении, мы постараемся это сделать, чтобы не было стресса, перестройки. С ребятами, у которых кончаются контракты, мы в разговоре, в процессе. Пока не хочу называть фамилии, чтобы не обжигаться. У нас есть две-три недели, чтобы обсудить их будущее в «Авангарде», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.