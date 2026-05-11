Ги Буше — журналисту: не согласен с вами в суждениях о трусости у «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше не согласился с мнением журналиста, что омская команда играла трусливо в полуфинале Кубка Гагарина этого сезона. На стадии 1/2 финала «Авангард» уступил «Локомотиву» 3-4.

— «Авангард», как и три года назад, вылетел в полуфинале из-за того, что, ведя в счёте, начинал отбрасываться, играть трусливо.

— Три года назад меня здесь не было, а когда мне поступил звонок в прошлом сезоне, то «Авангард» не попадал в плей-офф. Нужно понимать, что «Локомотив» — лучшая команда лиги, и наивно ждать, что мы обязаны легко проходить их в плей-офф. Не согласен с вами в суждениях о какой-то трусости, мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились. Вы судите по результату, но ваши предположения неверны. Соперник силён потому, что строил команду много лет, в том числе научился действовать под давлением. Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Мы приобрели опыт игры под давлением, нам нужно сохранять спокойствие в такие моменты. Мельчайшие детали решали, кто выйдет победителем в серии с «Локомотивом». Победы строятся, а не рисуются летом на доске, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.