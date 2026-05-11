Генменеджер «Авангарда» прокомментировал слухи об интересе к Комтуа и Гурьянову

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал слухи об интересе омского клуба к нападающему московского «Динамо» Максу Комтуа и форварду ЦСКА Денису Гурьянову.

«Возможно, будут болезненные обмены, но это хоккейная жизнь, никуда не деться. Что касается Комтуа, то это только слухи, никаких предметных разговоров не было, он не совсем впишется в наш коллектив. Гурьянова сейчас обсуждать неблагодарное дело, но пишут, что он вроде бы уже договорился с ЦСКА.

Мы голосовали за все нововведения, поддерживаем лигу в этом. Наша ситуация не связана с регламентными моментами, мы просто хотим стать сильнее. И если нужно какой-то обмен провести, мы его проведём», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.