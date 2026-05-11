«Теперь у нас есть два пути». Капитан «Авангарда» Шарипзянов подвёл итоги сезона

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подвёл итоги сезона для омской команды. В полуфинале Кубка Гагарина «Авангард» уступил «Локомотиву».

«Пока сложно трезво оценить наш результат сезона, всё ещё немного не укладывается в голове. У нас есть два пути: жалеть себя всё лето, сокрушаться, как так всё получилось, либо превратить всё в спортивную злость. Эти чувства не должны проходить вплоть до следующего плей-офф. Будем думать, как то, что получили в шестой и седьмой игре, направить в нужное русло», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Действующий победитель Кубка Гагарина — «Локомотив».