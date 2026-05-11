«Оттава» с россиянкой в составе вышла в финал Профессиональной женской хоккейной лиги

В ночь на 11 мая состоялся четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Профессиональной женской хоккейной лиги между «Оттавой Чардж» и «Бостон Флит». Встреча в Оттаве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяек, в составе которых отличились Сара Возневич (7-я минута), Ребекка Лесли (24), Брук Хобсон (33) и Микела Кава (82). У «Бостона» шайбы забросили Шай Малоуни (26), Меган Келлер (27) и Софи Ширли (27).

Российская нападающая «Оттавы» Фануза Кадирова записала на свой счёт две результативные передачи. Всего на её счету пять (два гола и три передачи) очков в четырёх матчах плей-офф.

Россиянка лидирует в списке лучших бомбардиров плей-офф текущего сезона.

