Буше: «Авангард» застрял в Ярославле, прямо напротив арены. Она мозолила глаза

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вспомнил о встрече с болельщиками команды после поражения в 1/2 финала плей-офф КХЛ от «Локомотива» (3-4).

«Встреча c болельщиками «Авангарда» в аэропорту после возвращения из Ярославля? Это был тяжёлый, непростой момент, всегда больно проигрывать. Тут нам было неприятно вдвойне, ведь мы застряли в Ярославле и прямо напротив той арены, где случилось поражение. Она мозолила глаза, хотелось выбраться оттуда, и никак не получалось. За 30 лет своей тренерской деятельности я видел в этом сезоне лучшую командную атмосферу, «химию», и она развивается не только в хоккейном, но и в человеческом плане. Это касается и болельщиков. Моё сердце было действительно разбито, я хотел большего для своих ребят. Когда мы возвращались домой, весь наш путь был непростым, вышли из аэропорта, а там в два часа ночи было столько людей на улице, и они кричали фамилии наших хоккеистов. В этот момент я почувствовал, что мне жаль, что так получилось. Мы хотели большего для них, для города, и нам не хватило немного. С огромной благодарностью обращаюсь ко всем болельщикам «Авангарда», это были невероятные эмоции», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.