Буше: «Авангард» застрял в Ярославле, прямо напротив арены. Она мозолила глаза
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше вспомнил о встрече с болельщиками команды после поражения в 1/2 финала плей-офф КХЛ от «Локомотива» (3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«Встреча c болельщиками «Авангарда» в аэропорту после возвращения из Ярославля? Это был тяжёлый, непростой момент, всегда больно проигрывать. Тут нам было неприятно вдвойне, ведь мы застряли в Ярославле и прямо напротив той арены, где случилось поражение. Она мозолила глаза, хотелось выбраться оттуда, и никак не получалось. За 30 лет своей тренерской деятельности я видел в этом сезоне лучшую командную атмосферу, «химию», и она развивается не только в хоккейном, но и в человеческом плане. Это касается и болельщиков. Моё сердце было действительно разбито, я хотел большего для своих ребят. Когда мы возвращались домой, весь наш путь был непростым, вышли из аэропорта, а там в два часа ночи было столько людей на улице, и они кричали фамилии наших хоккеистов. В этот момент я почувствовал, что мне жаль, что так получилось. Мы хотели большего для них, для города, и нам не хватило немного. С огромной благодарностью обращаюсь ко всем болельщикам «Авангарда», это были невероятные эмоции», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

