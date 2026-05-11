Ги Буше: в Ярославле слышали, как неподалёку летали дроны, какие-то вспышки… Тот ещё опыт
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о налёте беспилотных летательных аппаратов на Ярославль, где омичи играли с местным «Локомотивом» в серии матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Победителем этого противостояния стали ярославцы.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5) 1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5) 1:2 Окулов – 25:49 (5x5) 1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5) 2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5) 3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5) 4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)
«Опять же, поражение неприятное, болезненное, плюс мы застреваем в Ярославле, слышим, как неподалёку летают дроны. Конечно, раньше никогда в своей жизни такого не видел. Какие-то вспышки… Тот ещё опыт. Одно дело, когда это далеко происходит, а тут ты видишь это своими глазами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 11 мая 2026
-
12:58
-
12:23
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:13
-
11:00
-
10:45
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:34
-
06:34
-
05:04
-
02:49
-
01:33
-
00:12
-
00:00
- 10 мая 2026
-
23:33
-
23:27