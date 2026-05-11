Ги Буше: в Ярославле слышали, как неподалёку летали дроны, какие-то вспышки… Тот ещё опыт

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о налёте беспилотных летательных аппаратов на Ярославль, где омичи играли с местным «Локомотивом» в серии матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Победителем этого противостояния стали ярославцы.

«Опять же, поражение неприятное, болезненное, плюс мы застреваем в Ярославле, слышим, как неподалёку летают дроны. Конечно, раньше никогда в своей жизни такого не видел. Какие-то вспышки… Тот ещё опыт. Одно дело, когда это далеко происходит, а тут ты видишь это своими глазами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.