Ги Буше: в Ярославле слышали, как неподалёку летали дроны, какие-то вспышки… Тот ещё опыт

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о налёте беспилотных летательных аппаратов на Ярославль, где омичи играли с местным «Локомотивом» в серии матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Победителем этого противостояния стали ярославцы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«Опять же, поражение неприятное, болезненное, плюс мы застреваем в Ярославле, слышим, как неподалёку летают дроны. Конечно, раньше никогда в своей жизни такого не видел. Какие-то вспышки… Тот ещё опыт. Одно дело, когда это далеко происходит, а тут ты видишь это своими глазами», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

