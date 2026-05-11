Алекс Ньюхук повторил достижение игроков «Монреаля», не покорявшееся почти 30 лет

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Ньюхук повторил достижение игроков канадского клуба, не покорявшееся почти 30 лет. Ньюхук стал первым хоккеистом «Монреаля» с апреля 1997 года, которому удалось забить несколько голов в двух матчах плей-офф НХЛ подряд. Ранее такого достижения добивался Марк Реччи. Об этом сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X.

В ночь на 11 мая прошёл третий матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук (дважды), Коул Кофилд, Захари Болдюк, Юрай Слафковски и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.