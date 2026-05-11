«Я просто забавный вратарь». Добеш — о своём вкладе в победу «Монреаля» над «Баффало»
Чешский вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш высказался по итогам третьей игры серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Добешу задали вопрос, чувствует ли он себя героем завершившегося матча.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Далин) – 00:53     1:1 Ньюхук (Эванс) – 15:31     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 26:05 (pp)     3:1 Болдюк (Велено, Каррье) – 30:43     4:1 Слафковски (Хатсон, Кофилд) – 32:17 (pp)     4:2 Далин (Томпсон, Доун) – 34:46 (pp)     5:2 Дак (Тексье, Дано) – 48:46     6:2 Ньюхук (Судзуки, Эванс) – 55:14    

«Я просто забавный вратарь, который старается отражать удары и ловить шайбы. Поверьте мне, я не считаю себя героем. Сейчас я просто поеду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и лягу спать», — приводит слова Добеша журналистка Клэр Ханна в социальной сети X.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 13 мая.

«Каролина» установила уникальный рекорд в плей-офф! Такого в истории НХЛ не делал никто
