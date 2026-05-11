«Я просто забавный вратарь». Добеш — о своём вкладе в победу «Монреаля» над «Баффало»

Чешский вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш высказался по итогам третьей игры серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Добешу задали вопрос, чувствует ли он себя героем завершившегося матча.

«Я просто забавный вратарь, который старается отражать удары и ловить шайбы. Поверьте мне, я не считаю себя героем. Сейчас я просто поеду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и лягу спать», — приводит слова Добеша журналистка Клэр Ханна в социальной сети X.

Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 13 мая.