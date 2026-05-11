«Я просто забавный вратарь». Добеш — о своём вкладе в победу «Монреаля» над «Баффало»
Поделиться
Чешский вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш высказался по итогам третьей игры серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Добешу задали вопрос, чувствует ли он себя героем завершившегося матча.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Далин) – 00:53 1:1 Ньюхук (Эванс) – 15:31 2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 26:05 (pp) 3:1 Болдюк (Велено, Каррье) – 30:43 4:1 Слафковски (Хатсон, Кофилд) – 32:17 (pp) 4:2 Далин (Томпсон, Доун) – 34:46 (pp) 5:2 Дак (Тексье, Дано) – 48:46 6:2 Ньюхук (Судзуки, Эванс) – 55:14
«Я просто забавный вратарь, который старается отражать удары и ловить шайбы. Поверьте мне, я не считаю себя героем. Сейчас я просто поеду домой, поем, посмотрю «Игру престолов» и лягу спать», — приводит слова Добеша журналистка Клэр Ханна в социальной сети X.
Напомним, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля». Следующий матч между командами состоится 13 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2026
-
12:58
-
12:23
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:13
-
11:00
-
10:45
-
10:08
-
10:05
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:34
-
06:34
-
05:04
-
02:49
-
01:33
-
00:12
-
00:00
- 10 мая 2026
-
23:33
-
23:27