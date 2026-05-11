«Локомотив» — «Ак Барс»: составы команд на финал Кубка Гагарина

Сегодня, 11 мая, состоится первый матч серии финала Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. В качестве главных арбитров выступят Сергей Беляев и Денис Наумов. Матч начнётся в 14:30 мск.

Состав «Локомотива»: Исаев, Мельничук, Боричев, Елесин, Береглазов, Кирьянов, Паник, Фрейз, Рафиков, Сергеев, Иванов, Радулов, Сурин, Гернат, Черепанов, Каюмов, Берёзкин, Шалунов, Мисюль, Николаев, Кузин, Полунин, Алексеев.

Состав «Ак Барса»: Билялов, Арефьев, Столпеченков, Миллер, Лямкин, Барабанов, Сафонов, Галимов, Фальковский, Карпухин, Тодд, Хмелевски, Семёнов, Терехов, Марченко, Фисенко, Денисенко, Яшкин, Замалтдинов, Пустозёров, Дыняк, Кателевский.