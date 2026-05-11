Иван Демидов набрал три очка по системе «гол+пас» в 10 играх плей-офф НХЛ
Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов набрал три очка по системе «гол+пас» в 10 играх плей-офф Национальной хоккейной лиги текущего сезона, отдав голевую передачу в матче 1/4 финала с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Далин) – 00:53 1:1 Ньюхук (Эванс) – 15:31 2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 26:05 (pp) 3:1 Болдюк (Велено, Каррье) – 30:43 4:1 Слафковски (Хатсон, Кофилд) – 32:17 (pp) 4:2 Далин (Томпсон, Доун) – 34:46 (pp) 5:2 Дак (Тексье, Дано) – 48:46 6:2 Ньюхук (Судзуки, Эванс) – 55:14
В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук (дважды), Коул Кофилд, Захари Болдюк, Юрай Слафковски и Кирби Дак. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля».
Следующий матч между командами состоится 13 мая. В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
