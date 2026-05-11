Иван Демидов набрал три очка по системе «гол+пас» в 10 играх плей-офф НХЛ

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов набрал три очка по системе «гол+пас» в 10 играх плей-офф Национальной хоккейной лиги текущего сезона, отдав голевую передачу в матче 1/4 финала с «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук (дважды), Коул Кофилд, Захари Болдюк, Юрай Слафковски и Кирби Дак. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Монреаля».

Следующий матч между командами состоится 13 мая. В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».