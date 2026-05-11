Агент Гурьянова рассказал о будущем нападающего ЦСКА

Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова, рассказал о будущем игрока в армейском клубе. По словам агента, Гурьянов продлил контракт с ЦСКА на три года.

«Денис останется в ЦСКА. Контракт подписан на три года», — приводит слова Исакова ТАСС.

Гурьянов перешёл в ЦСКА летом 2024 года, подписав соглашение на два сезона. В нынешнем сезоне нападающий провёл за армейцев 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 22 очка (15 голов и 7 результативных передач), и принял участие в 10 играх плей-офф, записав на свой счёт семь баллов (6+1).

