Александр Радулов забросил первую шайбу в финале Кубка Гагарина
39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первую шайбу в первом матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Алексеев (Берёзкин) – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)
Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. В качестве главных арбитров выступают Сергей Беляев и Денис Наумов. Матч начался в 14:30 мск. На момент публикации новости счёт в игре 2:0 в пользу «Локомотива». Второй гол ярославцев забил Денис Алексеев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Победитель определится по итогам минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая.
