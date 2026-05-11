Радулов и Денисенко обругали друг друга матом по ходу финала Кубка Гагарина
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов и форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко обругали друг друга матом по ходу первой игры финальной серии Кубка Гагарина текущего сезона. На момент публикации новости счёт в игре 2:0 в пользу «Локомотива».
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Алексеев (Берёзкин) – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)
Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. В качестве главных арбитров выступают Сергей Беляев и Денис Наумов. Матч начался в 14:30 мск.
Победитель определится по итогам минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая.
