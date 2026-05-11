Сеннеке — второй новичок в истории «Анахайма» с голами в трёх матчах плей-офф подряд

Нападающий Беккетт Сеннеке стал вторым новичком в истории «Анахайма Дакс» с голами в трёх подряд матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. В 2009 году это достижение удалось установить форварду Бобби Райану. Об этом сообщает NHL Public Relations в социальной сети X. Сеннеке забил в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Дакс» со счётом 4:3.

Сеннеке выступает за «Дакс» с 2025 года, ранее он играл за «Ошаву Дженералс».