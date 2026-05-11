Сеннеке — второй новичок в истории «Анахайма» с голами в трёх матчах плей-офф подряд

Нападающий Беккетт Сеннеке стал вторым новичком в истории «Анахайма Дакс» с голами в трёх подряд матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. В 2009 году это достижение удалось установить форварду Бобби Райану. Об этом сообщает NHL Public Relations в социальной сети X. Сеннеке забил в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Дакс» со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеннеке (Киллорн, Готье) – 08:43 (pp)     1:1 Дорофеев (Марнер, Айкел) – 10:22 (pp)     2:1 Гранлунд (Вьель) – 15:25     2:2 Хауден (Карлссон, Марнер) – 24:04     3:2 Киллорн (Готье, Сеннеке) – 37:58 (pp)     4:2 Мур (Готье, Целльвегер) – 43:43     4:3 Гертл (Марнер, Айкел) – 58:56    

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз». Команда выиграла трофей в сезоне-2024/2025, обыграв в финале «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:2 в серии до четырёх побед.

Сеннеке выступает за «Дакс» с 2025 года, ранее он играл за «Ошаву Дженералс».

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
