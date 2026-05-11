«Локомотив» выиграл второй период матча с «Ак Барсом» со счётом 3:0

В эти минуты в Ярославле проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода хозяева выигрывают со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Все три шайбы были заброшены во второй двадцатиминутке. Автором первого гола стал нападающий Александр Радулов. Вторую шайбу на свой счёт записал форвард Денис Алексеев, а нападающий Байрон Фрейз забил третий гол ярославской команды.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется