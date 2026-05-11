«Локомотив» выиграл второй период матча с «Ак Барсом» со счётом 3:0
В эти минуты в Ярославле проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимает казанский «Ак Барс». После второго периода хозяева выигрывают со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4) 3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)
Все три шайбы были заброшены во второй двадцатиминутке. Автором первого гола стал нападающий Александр Радулов. Вторую шайбу на свой счёт записал форвард Денис Алексеев, а нападающий Байрон Фрейз забил третий гол ярославской команды.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.
* если потребуется
