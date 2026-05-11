Стал известен состав сборной Финляндии на чемпионат мира 2026 года

Федерация хоккея Финляндии представила состав национальной команды страны на чемпионат мира 2026 года. Всего в заявку вошли 25 хоккеистов.

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл Предаторз»), Йоонас Корписало («Бостон Брюинз»), Харри Сятери («Биль»).

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег Джетс»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари Флэймз»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Нападающие: Александр Барков («Флорида Пантерз»), Ханнес Бьёрнинен («Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси Дэвилз»), Янне Куокканен («Мальмё»), Антон Лунделль («Флорида»), Саку Мяэналанен («Лангнау»), Сакари Маннинен («Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Ессе Пульюярви («Серветт»), Аату Рятю («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхоукс»).

Главный тренер – Антти Пеннанен.

Финляндия сыграет в группе A с командами Австрии, Венгрии, Германии, Латвии, США, Швейцарии и Великобритании.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.