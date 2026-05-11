Локомотив – Ак Барс, результат первого матча 11 мая 2026 года, счет 3:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Гагарина)

«Локомотив» победил «Ак Барс» и повёл в финальной серии Кубка Гагарина
Сегодня, 11 мая, в Ярославле завершился первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол. Спустя 46 секунд форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославцев. На 36-й минуте нападающий Байрон Фрейз забросил третью шайбу хозяев. На 48-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание «Ак Барса», установив окончательный счёт — 3:1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Всё главное о финале Кубка Гагарина. Крикунов разобрал серию «Локомотив» — «Ак Барс»
