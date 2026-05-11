«Локомотив» победил «Ак Барс» и повёл в финальной серии Кубка Гагарина

Сегодня, 11 мая, в Ярославле завершился первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1. Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу ярославской команды.

На 22-й минуте нападающий «Локомотива» Александр Радулов забил первый гол. Спустя 46 секунд форвард Максим Берёзкин удвоил преимущество ярославцев. На 36-й минуте нападающий Байрон Фрейз забросил третью шайбу хозяев. На 48-й минуте защитник Митчелл Миллер сократил отставание «Ак Барса», установив окончательный счёт — 3:1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется