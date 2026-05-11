Форвард «Монреаля» Кофилд стал пятым игроком, забившим 30 решающих голов за сезон
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:2) и стал пятым игроком, забившим 30 решающих голов в одном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Далин) – 00:53 1:1 Ньюхук (Эванс) – 15:31 2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 26:05 (pp) 3:1 Болдюк (Велено, Каррье) – 30:43 4:1 Слафковски (Хатсон, Кофилд) – 32:17 (pp) 4:2 Далин (Томпсон, Доун) – 34:46 (pp) 5:2 Дак (Тексье, Дано) – 48:46 6:2 Ньюхук (Судзуки, Эванс) – 55:14
Лидером по данному показателю является Бретт Халл (42 гола в сезоне-1990/1991). Следом идут Леон Драйзайтль (32 — в сезоне-2024/2025), Уэйн Гретцки (32 — в сезоне-1984/1985) и Джо Сакик (30 — в сезоне-2000/2001 и сезоне-1995/1996).
25-летний Кофилд провёл в минувшем сезоне 81 матч, в которых отметился 51 заброшенной шайбой и 37 результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету 10 игр и 6 (2+4) очков.
