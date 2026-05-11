Форвард «Монреаля» Кофилд стал пятым игроком, забившим 30 решающих голов за сезон

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (6:2) и стал пятым игроком, забившим 30 решающих голов в одном сезоне. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Лидером по данному показателю является Бретт Халл (42 гола в сезоне-1990/1991). Следом идут Леон Драйзайтль (32 — в сезоне-2024/2025), Уэйн Гретцки (32 — в сезоне-1984/1985) и Джо Сакик (30 — в сезоне-2000/2001 и сезоне-1995/1996).

25-летний Кофилд провёл в минувшем сезоне 81 матч, в которых отметился 51 заброшенной шайбой и 37 результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету 10 игр и 6 (2+4) очков.