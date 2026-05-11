Сборная Чехии объявила состав на чемпионат мира 2026 года

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии в социальной сети Х опубликовала состав сборной страны на чемпионат мира 2026 года. Всего на турнир заявлено 25 хоккеистов.

Вратари: Йозеф Корженарж («Спарта»), Петр Квача («Либерец»), Доминик Павлат («Ильвес»)

Защитники: Марек Альшер («Флорида Пантерз»), Томаш Цибулка («Ческе-Будеевице»), Томаш Галваш («Либерец»), Либор Гаек («Пардубице»), Филип Гронек («Ванкувер Кэнакс»), Михал Кемпни («Брюнес»), Ян Шкотка («Комета Брно»), Иржи Тихачек («Кярпят»).

Нападающие: Ондржей Беранек («Карловы Вары»), Матей Блюмель («Бостон»), Иржи Чернох («Карловы Вары»), Роман Червенка («Пардубице»), Якуб Флек («Комета Брно»), Ярослав Хмеларж («Нью-Йорк Рейнджерс»), Мартин Каут («Пардубице»), Михал Коваржчик («Тршинец»), Доминик Кубалик («Цуг»), Ян Мандат («Пардубице»), Матиаш Меловски («Нью-Джерси Дэвилз»), Лукаш Седлак («Пардубице»), Давид Томашек («Ферьестад»), Даниэль Воженилек («Тршинец»).

Главный тренер – Радим Рулик.

Чехия сыграет в группе B с командами Дании, Канады, Норвегии, Словакии, Швеции, Италии и Словении.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.