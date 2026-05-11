Готье — самый молодой игрок в истории «Анахайма» с тремя передачами за матч в плей-офф

Нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье отметился тремя результативными передачами в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3, 2-2) и стал самым молодым игроком в истории клуба, сделавшим три паса в игре плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.

Готье в возрасте 22 лет и 111 дней обошел по данному показателю Дастина Пеннера (23 года, 223 дня).

В минувшем регулярном чемпионате Каттер провёл 76 матчей, в которых отметился 41 заброшенной шайбой и 28 результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету 10 игр и 10 (4+6) очков при полезности "-1".