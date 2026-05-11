Готье — самый молодой игрок в истории «Анахайма» с тремя передачами за матч в плей-офф
Нападающий «Анахайм Дакс» Каттер Готье отметился тремя результативными передачами в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:3, 2-2) и стал самым молодым игроком в истории клуба, сделавшим три паса в игре плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 04:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Сеннеке (Киллорн, Готье) – 08:43 (pp) 1:1 Дорофеев (Марнер, Айкел) – 10:22 (pp) 2:1 Гранлунд (Вьель) – 15:25 2:2 Хауден (Карлссон, Марнер) – 24:04 3:2 Киллорн (Готье, Сеннеке) – 37:58 (pp) 4:2 Мур (Готье, Целльвегер) – 43:43 4:3 Гертл (Марнер, Айкел) – 58:56
Готье в возрасте 22 лет и 111 дней обошел по данному показателю Дастина Пеннера (23 года, 223 дня).
В минувшем регулярном чемпионате Каттер провёл 76 матчей, в которых отметился 41 заброшенной шайбой и 28 результативными передачами. В текущем плей-офф на его счету 10 игр и 10 (4+6) очков при полезности "-1".
