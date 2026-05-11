Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» в стартовом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«В начале матча удалось сдержать стартовые эмоции соперника, неплохо играли, создавали моменты. Но начало второго периода всё перевернуло — два пропущенных гола. Проанализируем игру, потому что были хорошие моменты в первом периоде. А потом потеряли концентрацию, первый гол пропустили с подставления. Побежали отыгрываться, пропустили контратаку, этим воспользовался соперник.

Пропустили два гола, нужно было успокоить ребят, чтобы эмоции не перехлёстывали. Поэтому взяли тайм-аут. Будем смотреть, разбирать и готовиться к следующему матчу. Пауза? Нужно быть готовыми выходить и в любых обстоятельствах играть лучший матч», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

