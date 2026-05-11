Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: первый период показал, что мы подавили эмоции соперника

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 заявил, что его команда была готова к такой игре.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«У нас были серии с разными соперниками, у каждой команды был свой стиль игры. Приходилось включать волевые качества и где-то отыгрываться. Примерно понимали, что нас будет ждать такая игра. Готовились к этому, мы прошли долгий путь, хотим показать лучший хоккей. Я не раз называл принципы определения состава. Посмотрим, подумаем и примем решение.

Первый период показал, что мы подавили эмоции соперника. Важно не терять концентрацию на протяжении всего матча. Мы готовились по сезону, неважно, как складывается предыдущая смена – важно выходить на следующую и играть с предельной концентрацией», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

