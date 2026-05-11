Гатиятулин — о Радулове: индивидуальности важны, но результат приносят командные действия

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил на вопрос о нападающем ярославского клуба Александре Радулове.

«Радулов? Понимаю, почему звучат вопросы про Александра. Но и у нас, и у соперника играет вся команда. Индивидуальности важны, но результат приносят командные действия», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем плей-офф на счету 39-летнего Радулова 17 матчей и 16 (6+10) очков при показателе полезности «+6».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется