Гатиятулин — о Радулове: индивидуальности важны, но результат приносят командные действия

Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил на вопрос о нападающем ярославского клуба Александре Радулове.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Радулов? Понимаю, почему звучат вопросы про Александра. Но и у нас, и у соперника играет вся команда. Индивидуальности важны, но результат приносят командные действия», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем плей-офф на счету 39-летнего Радулова 17 матчей и 16 (6+10) очков при показателе полезности «+6».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 13, 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется

