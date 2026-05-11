Денисенко: первый период провели хорошо, но не реализовали много голевых моментов
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Проиграли по делу. Будем готовиться, хороший урок для нас преподали, сделаем выводы, будем исправлять ошибки. Тренер нас успокоил во время тайм-аута, потому что начали дёргаться. Первый период хорошо провели, много моментов было голевых, не забили. Такие голы, два подряд серийно нельзя пропускать, соперник сразу за это наказывает.

Без разницы — как играешь, бывает играешь плохо — выигрываешь, а играешь хорошо — проигрываешь, это сейчас не имеет значения, самое главное — результат, остальное уходит на второй план», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

