Денисенко: первый период провели хорошо, но не реализовали много голевых моментов

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Проиграли по делу. Будем готовиться, хороший урок для нас преподали, сделаем выводы, будем исправлять ошибки. Тренер нас успокоил во время тайм-аута, потому что начали дёргаться. Первый период хорошо провели, много моментов было голевых, не забили. Такие голы, два подряд серийно нельзя пропускать, соперник сразу за это наказывает.

Без разницы — как играешь, бывает играешь плохо — выигрываешь, а играешь хорошо — проигрываешь, это сейчас не имеет значения, самое главное — результат, остальное уходит на второй план», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.