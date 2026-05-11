Денисенко — о Радулове: ничего особенного между нами не было, стычки — это хоккей

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о стычке с форвардом «Локомотива» Александром Радуловым в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой ярославцев со счётом 3:1 (1-0 — в серии).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Не хочу комментировать стычку с Радуловым. Если надо — подерёмся, но в целом ничего особенного не было между нами. Это хоккей. Эмоции были, стычки, это нормально для хоккея. На этом не стал бы заострять внимание, на Радулове тоже.

Всегда надо идти на пятак, провоцировать, чтобы соперник удалялся, уставал, сегодня было мало позиционных атак, в обороне они плотно действовали, в средней зоне не всегда получалось оставлять шайбу, тренерский штаб подскажет, будем переворачивать серию», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

