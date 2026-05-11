Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Локомотива» Денисенко высказался об игре в финале в Ярославле

Экс-игрок «Локомотива» Денисенко высказался об игре в финале в Ярославле
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что абстрагировался от мыслей, что ранее играл за ярославскую команду.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5)     2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5)     3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4)     3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)    

«Стараюсь абстрагироваться от лишних мыслей, сейчас финал, все хотят выиграть Кубок. Это главная наша цель. Были друзья на трибунах. Стараюсь абстрагироваться от воспоминаний, но, конечно, запах, атмосфера — всё напоминает о прошлом.

Не было особого давления, акцента на мне. Простая игра плей-офф, много единоборств, а я от мыслей, что играл в «Локомотиве», абстрагировался, хочу выиграть Кубок», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

