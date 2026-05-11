Экс-игрок «Локомотива» Денисенко высказался об игре в финале в Ярославле
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что абстрагировался от мыслей, что ранее играл за ярославскую команду.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
11 мая 2026, понедельник. 14:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 А. Радулов (Сурин, Шалунов) – 21:02 (5x5) 2:0 Берёзкин – 21:48 (5x5) 3:0 Фрейз (А. Радулов, Гернат) – 35:36 (5x4) 3:1 Миллер (Галимов, Хмелевски) – 47:06 (5x4)
«Стараюсь абстрагироваться от лишних мыслей, сейчас финал, все хотят выиграть Кубок. Это главная наша цель. Были друзья на трибунах. Стараюсь абстрагироваться от воспоминаний, но, конечно, запах, атмосфера — всё напоминает о прошлом.
Не было особого давления, акцента на мне. Простая игра плей-офф, много единоборств, а я от мыслей, что играл в «Локомотиве», абстрагировался, хочу выиграть Кубок», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 11 мая 2026
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:27
-
18:24
-
18:20
-
18:16
-
18:14
-
18:10
-
18:06
-
18:02
-
17:58
-
17:54
-
17:48
-
17:40
-
17:32
-
17:14
-
16:54
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:36
-
15:24
-
14:55
-
14:32
-
14:30
-
14:06
-
13:30
-
12:58
-
12:23
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:30
-
11:30