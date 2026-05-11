Экс-игрок «Локомотива» Денисенко высказался об игре в финале в Ярославле

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко после поражения от «Локомотива» (1:3, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что абстрагировался от мыслей, что ранее играл за ярославскую команду.

«Стараюсь абстрагироваться от лишних мыслей, сейчас финал, все хотят выиграть Кубок. Это главная наша цель. Были друзья на трибунах. Стараюсь абстрагироваться от воспоминаний, но, конечно, запах, атмосфера — всё напоминает о прошлом.

Не было особого давления, акцента на мне. Простая игра плей-офф, много единоборств, а я от мыслей, что играл в «Локомотиве», абстрагировался, хочу выиграть Кубок», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.